Шойгу потребовал ускорить поставки техники в войска Минобороны: Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в ВС РФ

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки, РСЗО и снарядов ускорить поставки техники в войска, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. По данным ведомства, Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области заявил, что необходимо перенести поставки военной техники в армию на первое полугодие 2024 года вместо второго.

Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2-3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года, — говорится в сообщении.

Также Шойгу подчеркнул, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки. По отдельным образцам вооружения и военной техники удалось сократить сроки производства от 6-8 месяцев до полутора.

31 января Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на Уральском заводе транспортного машиностроения, в том числе проверил темпы производства гаубиц «Коалиция-СВ». Глава МО раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова за затягивание сроков выпуска орудия. Шойгу напомнил, что гаубица должна была встать на вооружение еще в 2023 году, однако в итоге первая партия поступит в ВС только в феврале 2024-го.