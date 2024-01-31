«У вас спокойненько»: Шойгу призвал «Уралтрансмаш» быстрее выполнять ГОЗ Шойгу раскритиковал конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу (в центре)

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбург с проверкой выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», сообщает пресс-служба оборонного ведомства. В ходе визита он раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса.

Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо, — сказал Шойгу.

Подводя итоги работы предприятия на совещании с руководством завода, министр отметил необходимость увеличить объемы выпуска и ремонта САУ, указав, что это является поручением президента, которое связано с боевой работой.

Речь идет о самоходной артиллерии, и здесь, конечно, если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам, — добавил глава оборонного ведомства.

В январе Шойгу поручил специалистам корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) модернизировать обычные боеприпасы в высокоточные. Речь идет о модернизации тех категорий боеприпасов, которые имеются в достаточном количестве. Кроме того, он дал оценку используемым российской армией управляемым модулям планирования и коррекции (УМПК). По словам Шойгу, они хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине.