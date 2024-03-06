МИД раскрыл цели ВС РФ в Европе в случае прямого столкновения с НАТО Захарова: ядерные объекты США в Европе будут целями при столкновении РФ и НАТО

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Мария Захарова

Объекты США в Северной Европе станут законными целями России в случае размещения там ядерного оружия США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о важности «иметь силы ядерного сдерживания».

Не надо быть военным стратегом, чтобы понимать — подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО, — сказала дипломат.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия создала два новых военных округа из-за угроз со стороны НАТО. Он напомнил, что Альянс наращивает военный потенциал и расширяется за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции. По поручению президента страны Владимира Путина созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что ВСУ могут использовать оружие, предоставленное Хельсинки, чтобы наносить удары по территории России. Он добавил, что Устав ООН позволяет Украине поражать российские цели.