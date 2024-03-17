В Госдуме ответили на предложение Макрона о прекращении огня на Украине Депутат Соболев: в России не пойдут на перемирие на время Олимпиады

Фото: МО РФ

Россия не пойдет на поводу у Европы и не станет объявлять перемирие на время Олимпийских Игр, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, отвечая на соответствующее предложение президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, за это время Украина успеет вооружиться и снова пойдет в контрнаступление. Он также напомнил, что на Западе ранее уже давали Москве гарантии, что Минские соглашения будут соблюдаться, а потом признались, что просто тянули время для того, чтобы вооружить Киев и подготовить войска.

Зачем нам после такого соглашаться на временное прекращение огня? Во время проведения Олимпиады они наверняка снова попытаются довооружить Украину, провести перегруппировки, обучить. И после с новыми силами провести контрнаступление. Мы прекрасно понимаем, что чего это делается и не собираемся идти на поводу у Европы, пусть не надеются, — заявил он.

Ранее Макрон заявил, что Франция предложит прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Кроме того, Макрон рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, добавил он.