13 сел в Белгородской области третьи сутки остаются без света Гладков: 13 сел Грайворонского округа третьи сутки остаются без света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

13 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остаются без электроснабжения после украинских обстрелов линии электропередачи 15 марта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в пунктах временного размещения находятся порядка 600 человек. Заместитель губернатора Сергей Довгалюк вторые сутки находится в Грайвороне, где энергетики пытаются восстановить энергоснабжение, уточнил он.

Продолжает оставаться напряженной ситуация в Грайворонском округе. На сегодняшний день 13 населенных пунктов, включая Грайворон, остаются без электроэнергии, — рассказал губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что в результате обстрела Грайворонского городского округа со стороны ВСУ 15 марта пострадала женщина — у нее ушибы плечевого сустава и грудной клетки, ей оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, различные повреждения получили два частных дома, пробита кровля и выбиты окна в административно-хозяйственном здании.

Один человек пострадал и во время обстрела Белгорода утром 18 марта. Как сообщил мэр города Валентин Демидов, мужчина получил ранение и в данное время находится в больнице. Также повреждены один частный жилой дом, хозсубъект, автомобиль и автобус.