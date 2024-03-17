Курский дружинник сбил украинский дрон необычным способом Старовойт: дружинник сбил в приграничном районе дрон из охотничьего ружья

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Курский дружинник сбил беспилотник ВСУ из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, за это мужчина достоин награды.

Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды, — сообщил Старовойт.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором мужчина в военной форме сбивает БПЛА палкой. По данным канала, в кадре российский солдат, сбивший украинский FPV-дрон и спасший своих товарищей. Минобороны РФ подлинность съемки не подтверждало.

В прошлом году казак из Забайкальского края, участвующий в специальной военной операции под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами. К летательному аппарату был прикреплен боезаряд от РПГ, который казаки после крушения дрона нейтрализовали и впоследствии подорвали. Сам дрон военнослужащие отсоединили от аккумулятора и забрали к себе в батальон в качестве трофея.

Также стало известно, что старший прапорщик ВС России Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела украинских войск на Запорожском направлении. Он заметил в небе беспилотник противника, который корректировал обстрел. Получив приказ укрыть технику в ближайшем лесном массиве, военнослужащие взвода под руководством Павла Иванова открыли огонь по беспилотнику и уничтожили его.