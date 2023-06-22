Забайкалец сбил беспилотник ВСУ мешком с продуктами Глава Забайкалья Осипов: участвующий в СВО казал сбил украинский дрон мешком с продуктами

Фото: t.me/osipov_zabaikaye

Житель Забайкальского края, казак, участвующий в специальной военной операции под позывным Тунгус, сбил дрон-камикадзе мешком с продуктами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Забайкалья Александр Осипов. К летательному аппарату была прикреплена граната от РПГ, которую казаки после падения дрона деактивировали и подорвали заряд. Сам аппарат бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея.

Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию. Там увидел вражеский дрон-камикадзе. «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами, — написал глава региона.

Ранее старший прапорщик ВС России Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела украинскими войсками на Запорожском направлении. Он заметил в небе беспилотник противника, который корректировал обстрел. Получив приказ укрыть технику в ближайшем лесном массиве, военнослужащие взвода под руководством Павла Иванова открыли огонь по беспилотнику и уничтожили его.

Ранее в Минобороны России сообщили, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.