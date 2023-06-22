Российский военный спас колонну с боеприпасами от обстрела ВСУ Старший прапорщик ВС РФ Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ

Фото: МО РФ

Старший прапорщик ВС РФ Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела украинскими войсками на Запорожском направлении, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова. Военнослужащим удалось уничтожить беспилотник, который корректировал огонь.

Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач, — отметил Чехов.

По его словам, колонна с боеприпасами подверглась минометному обстрелу во время движения по Запорожскому направлению. Опытный прапорщик заметил в небе беспилотник противника, который корректировал обстрел. Получив приказ укрыть технику в ближайшем лесном массиве, военнослужащие взвода под руководством Павла Иванова открыли огонь по беспилотнику и уничтожили его. Без возможности корректировки огня противник прекратил обстрел.

Ранее в районе населенного пункта Новоданиловка, что на Запорожском направлении, войска группировки «Восток» успешно отбили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Те были вынуждены отступить, понеся потери в живой силе и технике.