Путин-победитель раскрыл карты: что будет с РФ и СВО, ждать ли войны с НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выступил с речью в своем предвыборном штабе после победы на выборах главы государства. Что сказал российский лидер об СВО, Украине и Навальном, а также ждать ли войны с НАТО — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин о мирных переговорах по Украине и временном перемирии

«Еще раз повторю, что мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются, а за, если они действительно по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу для перевооружения на полтора-два года», — сказал Путин.

Москва готова рассмотреть предложение французского лидера Эммануэля Макрона о прекращении огня на время Олимпийских игр, заявил Путин. По его словам, любое решение будет приниматься с учетом интересов страны.

«Не знаю об этом, готовы рассмотреть любые вопросы, но будем исходить из интересов России», — подчеркнул Путин.

Что сказал Путин об СВО, «санитарной зоне» на Украине и РДК

Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону», заявил Путин. По его словам, преодолеть этот участок должно быть трудно с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что, как и когда мы должны присоединять. Но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент — тогда, когда посчитаем целесообразным, — создать определенную „санитарную зону“ на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», — подчеркнул он.

Также Россия уничтожает почти 100% сил тех, кто пытается забраться на ее территорию, отметил Путин.

«Сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожаем. Почти стопроцентное уничтожение было тех, кто пытается на какие-то 100 метров на нашу территорию [пройти]. 25 танков за это время уничтожено», — сказал он.

«Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) напоминает власовцев, заявил Путин. Политик отметил, что всем хорошо известно, чем они закончили.

«Еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно», — сказал он.

Что сказал Путин о предателях и смертной казни

Смертной казни на территории РФ нет, но к предателям в стране будут относиться как в зоне боевых действий, подчеркнул Путин. По его словам, эти люди пошли против своей Родины.

«Они с орудием в руках пошли против своей страны, против своей Родины. У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — заявил российский лидер.

Что сказал Путин о Навальном

Смерть блогера Алексея Навального является печальным событием, однако были и другие случаи, когда в местах лишения свободы люди уходили из жизни, заявил Путин. Его хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе, уточнил глава государства.

«Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах», — рассказал российский лидер.

Что сказал Путин о полномасштабном конфликте между РФ и НАТО

Вероятность начала полномасштабного конфликта между Россией и НАТО нельзя исключать, сказал Владимир Путин. По его мнению, такое противостояние приблизит еще на шаг третью мировую войну.

«Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован», — заявил российский лидер.

Что сказал Путин о выборах в США

Россия будет работать с любым из кандидатов в президенты США, конкретных предпочтений у властей на этот счет нет, отметил Путин. По его словам, в Соединенных Штатах все будет зависеть от того, кому избиратели окажут доверие.

В то же время в России выборы были демократичными, а американская администрация осуществляла давление на одного из кандидатов, уточнил Путин. Такие действия глава государства назвал позорными для США.

«Я имею все основания полагать, что никакой демократии, во всяком случае в ходе предвыборных процессов в некоторых странах Запада, в том числе в Соединенных Штатах, сегодня мы не наблюдаем», — констатировал президент России.

Что сказал Путин о будущем России

«Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании», — отметил глава государства.

Путин поблагодарил всех граждан страны за участие в голосовании на выборах президента страны. Впереди еще очень много конкретных и важных задач, отметил он.

«Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все — одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали», — сказал президент.

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