Путин обратился со словами благодарности к россиянам Путин поблагодарил россиян за участие в выборах и назвал граждан одной командой

Фото: kremlin.ru

Действующий глава России Владимир Путин поблагодарил всех граждан страны за участие в голосовании на выборах президента страны, трансляция выступления велась из предвыборного штаба российского лидера, пишет ТАСС. Впереди еще очень много конкретных и важных задач, отметил он.

Я хочу прежде всего поблагодарить граждан России. Мы все — одна команда. Всех граждан России, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, — сказал президент.

Результаты выборов глава государства назвал проявлением доверия со стороны граждан. По его словам, россияне рассчитывают, что их надежды будут выполнены властями.

Хочу поблагодарить всех вас и всех граждан страны за поддержку и это доверие. Спасибо большое, — констатировал Путин.

Ранее президент страны подчеркнул, что Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее. Как уточнил российский лидер, у государства есть все условия для дальнейшего движения, а впереди ждет много задач. Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность выбора, заключил Путин.

До этого ВЦИОМ передавал, что глава государства, согласно данным экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, Путин наберет 87% голосов. Действующий лидер страны также получил 95,23% и 94,12% голосов в Донецкой и Луганской народных республиках соответственно.