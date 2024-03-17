Путин призвал Россию стать еще крепче и сильнее Путин: Россия должна стать еще крепче и сильнее

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Владимир Путин

Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, заявил президент страны Владимир Путин. По его словам, у государства есть все условия для дальнейшего движения, впереди ждет много задач, передает ТАСС.

Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего выбора, по которому мы идем, правильность пути, по которому мы идем и создать условия для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании, — отметил глава государства.

Ранее Центризбирком России обнародовал информацию, согласно которой действующий президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на голосовании. Путин набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным информационного табло в ЛНР на втором месте из кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР).

До этого ВЦИОМ передавал, что глава государства, согласно данным экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, Путин наберет 87% голосов. Кроме этого, действующий российский лидер на тот момент побеждал в Херсонской и Запорожской областях. Российский лидер набрал в регионах 88,12% и 92,95% голосов соответственно.