Путин побеждает на выборах президента России ЦИК: Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, такие результаты сложились после обработки 24,4% протоколов.

По словам главы ЦИК, Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,8% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2,96%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,73% голосов.

По данным экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путин наберает 87% голосов.

На выборах президента Российской Федерации самовыдвиженец В. Путин набрал 87% голосов. Остальные кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Н. Харитонов — 4,6% голосов, В. Даванков — 4,2%, Л.Слуцкий — 3,0%. Доля недействительных бюллетеней составила 1,2%, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании в ходе выборов президента России составила 94%. По его словам, инфраструктура ДЭГ в целом справилась. При этом к утру 17 марта явка избирателей на выборах главы государства в ходе ДЭГ составила 90%. В общей сложности на тот момент проголосовали 4,2 млн россиян.