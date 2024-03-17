Глава Минцифры заявил о рекордной явке на ДЭГ Шадаев: явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%

Явка на дистанционное электронное голосование на выборах президента России составила 94%, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, которые приводит ТАСС, инфраструктура ДЭГ в целом справилась.

Явка побила предыдущие рекорды. У нас 94 [процента]... Основная нагрузка на инфраструктуру у нас была в первый день — за первые сутки 75%. Это показывает востребованность [системы онлайн-голосования], — сказал он.

При этом к утру 17 марта явка избирателей на выборах главы государства в ходе ДЭГ составила 90%. В общей сложности на тот момент проголосовали 4,2 млн россиян. Голосование на онлайн-платформе применяется на различных выборах в РФ с 2020 года, но на президентских — впервые. География использования дистанционного голосования протянулась от Камчатки до Калининграда.

Ранее снявший свою кандидатуру с выборов президента председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин заявил, что не в восторге от онлайн-голосования. По его словам, планета вступает в виртуальный мир и ему это не нравится. Он считает, что такой вариант превращает избирателя в «придаток кресла». При этом политик подчеркнул, что его дети воспользовались именно через систему ДЭГ для голосования.