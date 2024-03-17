Стал известен процент онлайн-явки на выборах президента Минцифры: явка на ДЭГ в ходе выборов президента России достигла 90%

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Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10:00 мск составила 90%, сообщает Минцифры РФ в Telegram-канале. Всего проголосовали 4,2 млн человек.

В выборах президента приняли участие онлайн уже 4,2 млн зарегистрированных на платформе ДЭГ избирателей. На 10:00 17 марта по московскому времени явка составила 90%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что голосование на платформе ДЭГ применяется на выборах разных уровней с 2020 года, но на президентских — впервые. При этом география применения ДЭГ протянулась от Камчатки до Калининграда.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев рассказал, что дистанционное электронное голосование впервые применят на выборах президента России в 2024 году и доступно оно будет почти 5 млн жителей страны. По его словам, речь идет о 28 субъектах РФ. При этом в некоторых из них число зарегистрированных в системе ДЭГ избирателей превысило 10%, а в Чувашии и вовсе достигло четверти.

Также сообщалось, что систему ДЭГ в Москве временно перевели в режим электронной очереди. Причиной этому стало большое число желающих отдать свои голоса на выборах главы государства.