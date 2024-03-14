Раскрыто, сколько россиян смогут проголосовать с помощью ДЭГ на выборах ЦИК: 5 млн россиян проголосуют удаленно на выборах президента

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Дистанционное электронное голосование впервые применят на выборах президента России в 2024 году, и доступно оно будет почти 5 млн жителей страны, рассказал член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев на открытии ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами. По его словам, речь идет о 28 субъектах РФ. При этом в некоторых из них число зарегистрированных на ДЭГ избирателей превысило 10%, а в Чувашии и вовсе достигло четверти, передает корреспондент NEWS.ru.

В некоторых субъектах число зарегистрировавшихся на ДЭГ превысило 10%, а в одном достигло четверти избирателей — это Чувашия. В Москве это число будет расти, потому что в Москве, напомню, запись на ДЭГ не нужна. Уверен, что и здесь будет очень значительная доля избирателей, которая выберет этот способ голосования, — рассказал Андреев.

Представитель ЦИК уточнил, что избирательная система полностью готова, потому что ее разработку и тестирование начали еще давно. В арсенале комиссии лучшие наработки, практики и нормативы, добавил он.

Но самое главное — это люди, это почти миллион членов избирательных комиссий, которые хорошо обучены, мотивированны провести это историческое событие на самом высоком уровне, — заключил Андреев.

Ранее руководитель регионального штаба Москвы по наблюдению за голосованием, член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев заявил, что столице явка на выборах президента России может составить более 60%. По его словам, это может произойти, в том числе благодаря тому, что в 2024 году граждане могут воспользоваться дистанционным электронным голосованием.