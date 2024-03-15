Электронное голосование в Москве временно перевели в режим ожидания Электронное голосование в Москве перевели в режим очереди из-за наплыва желающих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Систему дистанционного электронного голосования в Москве временно перевели в режим электронной очереди в связи с большим количеством желающих отдать свой голос, соответствующее уведомление всплывает на официальном портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сам портал также завис из-за большой нагрузки.

В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн система временно работает в режиме электронной очереди, — говорится в сообщении.

Сайт дистанционного электронного голосования (ДЭГ) также не открывается. На странице портала говорится, что «система находится под нагрузкой».

Участки для голосования на выборах президента России в Москве открылись в 08:00. Жители столицы могут проголосовать как офлайн, так и в онлайн-формате. Для того чтобы отдать свой голос в электронном формате, необходима постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале столичного правительства.

Ранее из данных портала по наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) стало известно, что участие в президентских выборах за первые несколько часов приняли 100 884 россиянина. Явка на федеральной платформе составила 2%. Жители Москвы могут поучаствовать в ДЭГ без предварительной подачи заявления.