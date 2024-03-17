Бабурин нелестно высказался о голосующих через ДЭГ Политик Бабурин назвал онлайн-избирателей придатком кресла перед телевизором

Фото: NEWS.ru

Сергей Бабурин

Снявший свою кандидатуру с выборов президента председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин в разговоре с NEWS.ru заявил, что не в восторге от онлайн-голосования. По его словам, мир вступает в виртуальный мир, и ему это не нравится. Он считает, что такой вариант превращает избирателя в «придаток кресла». При этом политик подчеркнул, что его дети воспользовались именно системой ДЭГ для голосования.

Допустим, мои сыновья все проголосовали через электронную систему. Чем это закончится? Мне это не нравится, откровенно говорю. Электронное голосование оно проще. Оно превращает людей в придаток кресла перед телевизором. Я не в восторге от того, что мы развиваемся в эту сторону, — сказал Бабурин.

Ранее журналист Ксения Собчак сообщила, что проголосовала на выборах президента России дистанционно. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» она написала, что «заходит в электронную дверь».

Как сообщили в Минцифры, явка избирателей на выборах главы государства в ходе ДЭГ составила 90% к утру 17 марта. В общей сложности проголосовали 4,2 млн россиян. Голосование на онлайн-платформе применяется на различных выборах в РФ с 2020 года, но на президентских — впервые. География использования дистанционного голосования протянулась от Камчатки до Калининграда.