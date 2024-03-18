Путин сравнил «Русский добровольческий корпус» со власовцами Путин: РДК может закончить как армия предателя Власова

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

«Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) напоминает власовцев, заявил президент России Владимир Путин. Политик отметил, что всем хорошо известно, чем они закончили, передает ТАСС.

Еще во время Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем Родины Власовым — власовцы. Вот они тоже воевали против своей Родины с оружием в руках. Чем они закончили — хорошо известно, — сказал он.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. Украинская армия использовала беспилотники и тактический ракетный комплекс «Точка-У». Военкор Александр Коц уточнил, что ответственность за атаки на российское пограничье взяли на себя «Русский добровольческий корпус» и «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

До этого Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские вооруженные силы попытались проникнуть на территорию Курской области, со стороны ВСУ выдвинулись около 50 человек, среди них бойцы «Русского добровольческого корпуса». По информации канала, боевые действия развернулись неподалеку от населенного пункта Теткино. Министерство обороны России не комментировало данную информацию.