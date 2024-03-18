Путин не исключил полномасштабный конфликт между РФ и НАТО Путин: конфликт между Россией и НАТО приблизит на шаг третью мировую войну

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Вероятность начала полномасштабного конфликта между Россией и НАТО нельзя исключать, сказал президент страны Владимир Путин в рамках выступления в своем предвыборном штабе, информировал телеканал «Россия 24». По его мнению, такое противостояние приблизит еще на шаг третью мировую войну.

Я думаю, что все возможно в современном мире. Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Думаю, что вряд ли в этом кто-либо заинтересован, — заявил российский лидер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину. Хотя присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме, французский лидер признал, что не исключает такого варианта в будущем. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал эти слова главы республики безумными. По его мнению, такой шаг станет началом третьей мировой войны.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что Макрон был не в себе, когда говорил о готовности отправить войска на Украину. По его словам, это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также посчитал, что президенту Франции стоит консультироваться по важным вопросам с блоком и его членами, а в самом НАТО не планирует направлять войска на Украину.