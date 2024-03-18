«Печальное событие»: Путин прокомментировал смерть Навального Путин рассказал о согласии на обмен Навального и назвал его смерть печальной

Фото: Kremlin.ru

Смерть блогера Алексея Навального является печальным событием, однако были и другие случаи, когда в местах лишения свободы люди уходили из жизни, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС. Его хотели обменять на некоторых заключенных, находящихся в тюрьмах на Западе, уточнил глава государства.

Я вам скажу, это будет так неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах, — рассказал российский лидер.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой смерти.

Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На отпевании в храме «Утоли моя печали» в Марьино присутствовали его знакомые, родители и сторонники. На церемонию также прибыли иностранные послы. В этот день Песков напомнил россиянам об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них.