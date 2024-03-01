Песков в день похорон Навального напомнил о последствиях призывов к акциям Песков напомнил об ответственности перед законом за призывы к акциям

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них. Таким образом он прокомментировал призывы сторонников оппозиционера Алексея Навального выходить в день его похорон к так называемым стихийным мемориалам, передает «Интерфакс».

У нас есть напоминание, что существует закон, его надо выполнять. Любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона. Соответственно, те, кто будет в них участвовать, будут нести ответственность, опять же, в соответствии с действующим законом, — сказал Песков.

Также Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль оценить Навального как политическую фигуру, сказал: «Нет, не может». Он добавил, что Кремлю нечего сказать родственникам оппозиционера в день его похорон.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В УФСИН сообщили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Отмечается, что медики пытались реанимировать заключенного, но не смогли. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.