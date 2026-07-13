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13 июля 2026 в 13:52

Грета Тунберг приклеила себя к асфальту в Берлине

Грета Тунберг с соратниками протестует у офиса концерна Rheinmetall в Берлине

Акция протеста против Rheinmetall с участием Греты Тунберг Акция протеста против Rheinmetall с участием Греты Тунберг Фото: Sven Kaeuler/dpa/Global Look Press
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Шведская правозащитница Грета Тунберг вместе с другими активистами приклеила себя к земле перед бюро германского оборонного концерна Rheinmetall у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Всего в акции приняли участие более 40 человек, сообщила берлинская полиция в X.

Чуть ранее восьми часов [утра] более 40 человек собрались на площади Паризер-плац у одного из проходов на улицу Эбертштрассе. Около 40 человек приклеили там себя к земле, — отмечается в сообщении.

По данным издания Berliner Zeitung, акция протеста, организованная группой Peacefully against Genocide, преследует сразу несколько целей: выступить против деятельности завода Rheinmetall в районе Веддинг, осудить войну в секторе Газа, а также выразить несогласие с использованием немецкого оружия в конфликтных зонах.

Ранее крупная акция в поддержку мира с Россией прошла в Берлине. Мероприятие было приурочено к 85-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР.

До этого в Женеве прошло крупное шествие антиглобалистов, которые выступали против капитализма и войн. В нем приняли участие тысячи человек. Мероприятие прошло перед началом саммита G7.

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