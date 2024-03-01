Навального похоронили в Москве

Оппозиционера Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости. На отпевании в храме «Утоли моя печали» в Марьино присутствовали его знакомые, родители и сторонники.

На похороны также прибыли иностранные послы. У кладбища были замечены посол США Линн Трейси, посол Франции Пьер Леви, посол Германии Александр Ламбсдорф, посол Канады Сара Тейлор и заместитель главы британской дипмиссии Том Додд.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к смерти Навального.

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что за его смертью стоят украинские спецслужбы. По его мнению, эта версия вероятна с учетом причастности Киева к гибели Дарьи Дугиной.