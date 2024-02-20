В Кремле отреагировали на обвинения в адрес Путина по Навальному Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному

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Дмитрий Песков

Утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин может быть причастен к смерти Алексея Навального, абсолютно голословны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что российский лидер не видел обращение вдовы оппозиционера Юлии Навальной о том, что она планирует продолжить дело мужа.

Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев, — заявил Песков.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предположительно, стал оторвавшийся тромб. Медики пытались реанимировать Навального, но их усилия были тщетны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что смерть Навального используется Западом как повод для эскалации конфликта с Россией. К своему посту он прикрепил отрывок из эфира LCI, где эксперты, обсуждая ситуацию на Украине, говорят о необходимости отправки военных в зону боевых действий для поддержки Киева.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал «роялем в кустах» участие Навальной в Мюнхенской конференции по безопасности в день смерти ее мужа. По словам дипломата, ему трудно поверить в такие совпадения.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее сообщил, что смерть Навального выгодна тем, кто собрался в Мюнхене. Он предложил дождаться результатов расследования, чтобы достоверно узнать, кто за этим стоит.