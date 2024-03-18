Путин рассказал о попытках прорвать государственную границу Путин: Россия уничтожает до 100% тех, кто пробует прорвать границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия уничтожает почти 100% сил тех, кто пытается забраться на ее территорию, заявил кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин на пресс-конференции в своем предвыборном штабе. Он добавил, что потери противника при атаках на российское приграничье составляют около 40%, из них 35% безвозвратно, из-за чего происходящее можно назвать «мясорубкой», передает ТАСС.

Сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожаем. Почти стопроцентное уничтожение было тех, кто пытается на какие-то 100 метров на нашу территорию [пройти]. 25 танков за это время уничтожено, — сказал он.

Недавно Вооруженные силы РФ отразили атаки и попытки проникновения на территорию страны украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, диверсанты хотели проникнуть со стороны Сумской области. Кроме того, российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

До этого Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. В Минобороны РФ заявили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 Vampire.