ВС России сорвали попытки прорыва украинских ДРГ в Белгородскую область

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаки и попытки проникновения на территорию страны украинских ДРГ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, диверсанты хотели проникнуть со стороны Сумской области.

Отражены атаки и пресечены попытки проникновения на территорию РФ диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, российскими подразделениями нанесено комплексное огневое поражение сосредоточениям живой силы и техники противника в приграничных с Белгородской и Курской областями районах Украины.

Ранее Белгородская область подверглась серии массированных атак со стороны ВСУ. В Минобороны РФ сообщили о предотвращении ряда попыток ВСУ атаковать регион в ночь на субботу, 16 марта. Киев использовал беспилотники, тактический ракетный комплекс «Точка-У», а также РСЗО RM-70 Vampire. Все средства поражения противника были уничтожены над территорией региона.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что образовательные учреждения отдельных районов Белгородской области не будут работать 18 и 19 марта. По его словам, речь идет о школах и колледжах. Гладков порекомендовал отказаться от посещения детских садов.