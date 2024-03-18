Чистая победа Путина в 2024-м: причины рекордной поддержки, реакция Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Владимир Путин

Трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось. Оно отметилось рекордной явкой россиян и значительной долей проголосовавших через систему ДЭГ. В том числе так проголосовал и действующий президент Владимир Путин. Как граждане России избирали главу государства, не взирая на массированные атаки ВСУ, сопротивление Запада и мелкие провокации на ряде участков — в материале NEWS.ru. Новости СМИ2

Кто побеждает на выборах президента РФ

17 марта 2024 года в 21 час по Москве закрылись избирательные участки в Калининградской области. Трехдневное голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось. Согласно предварительным данным ЦИК РФ, с гигантским отрывом от ближайшего соперника в избирательной гонке побеждает действующий президент России Владимир Путин. Он после обработки 70% бюллетеней набирает более 87% голосов.

Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал победу действующего главы государства блестящей.

«Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — заявил Медведев.

Ранее с прогнозом о том, что результат Путина может заметно превзойти 80%, выступил лидер партии «Российский общенародный союз», бывший кандидат в президенты России Сергей Бабурин.

«Я думаю, можно представить от 84 до 88% голосов за кандидата Владимира Путина. Когда идет всемирный цивилизационный кризис, — и президент Путин конкретно объяснял желающим, что это такое — то по-другому не будет. Консолидация вокруг него — неизбежна», — заявил политик в беседе с NEWS.ru.

С ним согласен политолог Сергей Марков. По мнению эксперта, победа Путина свидетельствует о консолидации народа вокруг него.

«Во-первых, люди поддерживают президента России, который является символом суверенитета в условиях, когда страна подвергается агрессии со стороны коалиции Запада. Во-вторых, людям нравится политический стиль Владимира Путина и результат его предыдущей работы, то, что он смог вытащить Россию из дыры 90-х годов», — пояснил он NEWS.ru.

Остальные кандидаты — Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (партия «Новые люди») и Леонид Слуцкий (ЛДПР) — пока получают от 3,8% до 3% голосов.

Как проходили выборы президента РФ

Состоявшиеся 15-17 марта 2024 года выборы президента России — первые, которые проходили в течение трех дней. За это время, по данным ЦИК РФ на 20 часов 17 марта, в голосовании приняли участие 74,22% граждан России, имеющих право голоса. Таким образом, был установлен рекорд по явке на выборах главы государства.

В немалой степени этому помогло широкое применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), также впервые примененные на выборах главы государства. По данным Минцифры, участие в выборах приняли 94% зарегистрировавшихся онлайн избирателей. В том числе с помощью ДЭГ проголосовали президент России Владимир Путин, который сделал это в первый выборный день, 15 марта, и глава правительства Михаил Мишустин. По мнению премьера, онлайн-голосование — это очень удобно.

«Важно прийти на избирательный участок или выразить свою позицию дистанционно. В текущем году такая возможность есть у почти трети регионов страны. Именно так я и поступил, сделал выбор онлайн. Это удобно, буквально одним кликом», — сказал Мишустин.

По словам Сергея Маркова, ничего удивительного в рекордных цифрах явки нет, поскольку свою роль сыграло как голосование в течение трех дней, так и использование ДЭГ.

«Голосование в течение трех дней становится уже нормой в большинстве стран. Такая форма появилась по результатам ковида, но оказалась очень удачной, потому что это помогает, как и электронное голосование, повысить явку. Например, люди, которые хотят уехать на выходные, могут проголосовать в пятницу; плюс это снижает нагрузку на избирательную комиссию», — отметил политолог.

Как голосовали в новых регионах

Даже на фоне рекордных показателей Путина в целом по стране в новых регионах результаты действующего главы государства оказались ожидаемо выше.

После обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. В Херсонской и Запорожской областях глава государства получил 88,12% и 92,95%.

В Севастополе подсчет голосов только начался. Однако по первым данным действующий президент набирает 90,9%. А в Крыму этот показатель оказался еще выше — 93,27%.

По мнению постпреда Крыма при президенте Георгия Мурадова такие результаты не должны никого удивлять, поскольку люди помнят Крымскую весну и празднуют воссоединение с Россией.

«Это абсолютно естественно, потому что Крым празднует сегодня 10-летний юбилей своего возрождения и возвращения на Родину. И конечно в эти торжественные дни все до единого помнят, кто сделал Крымскую весну, кто ее утвердил и кто сделал ее Русской весной», — сказал Мурадов в беседе с NEWS.ru.

Как проходило голосование за рубежом

Не отставали от соотечественников и граждане России за рубежом. СМИ и соцсети пестрели кадрами километровых очередей перед российскими дипмиссиями в разных странах из желающих проголосовать. Россияне в массовом порядке приходили для волеизъявления в посольства в странах СНГ, на Кипре, в Приднестровье, Латвии, Таиланде.

По мнению экспертов, желание людей реализовать свое конституционное право было не единственной причиной такого ажиотажа.

«Скопление желающих проголосовать на выборах президента России обусловлено тем, что в большинстве западных стран не разрешили открывать дополнительные участки. Если, например, в Германии раньше было по 15 участков, то сейчас всего два», — рассказал NEWS.ru директор Центра политического анализа, политолог Павел Данилин.

Того же мнения придерживается Сергей Марков. «На участках за рубежом образовались огромные очереди, потому что явка была высокой, а генконсульства и посольства, к сожалению, позакрывали, и мест для голосования было не так много. В Дубае люди в очередях стояли по пять-шесть часов, там воду раздавали, чтобы помочь», — посетовал эксперт.

Несмотря на такие досадные помехи, выборы президента РФ прошли «очень достойно». Так оценила состоявшееся голосование глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она выразила благодарность всем, кто принял участие в выборах

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно, как единый народ, понимающий, что значат эти выборы для нас и для нашего будущего. Все очень достойно, несмотря на все попытки, чтобы этого не произошло со стороны наших недругов, мы справились», — сказала Памфилова.

Как Запад отреагировал на победу Путина

Западные СМИ незамедлительно отреагировали на победу Владимира Путина на выборах президента РФ. «Будучи главой государства дольше всех со времен Иосифа Сталина, Путин укрепил свою власть, несмотря на попытки Запада ввести жесткие экономические санкции», — признали авторы Financial Times. Издание Mundo отметило: «Путин, пришедший к власти в 1999 году, выиграл новый шестилетний срок. Если он его завершит, то станет лидером России, находящимся на посту дольше всех за более чем 200 лет».

New York Times сделало акцент на полном поражении оппозиции: «Не было никаких признаков того, что тихая демонстрация оппозиции сможет что-то сделать, чтобы сдержать Путина, который правит Россией с 1999 года».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заметила, что после победы Путина Запад «беснуется»: «По западным столицам пошла методичка: ту же фразу про „не свободные и не справедливые“ выборы вслед за МИД Германии повторил только что Белый дом. Кто следующий? Серебряных пуль у нас на всех нападающих вурдалаков хватит!».

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