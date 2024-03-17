Путин побеждает на выборах в новых регионах РФ ЦИК: Путин побеждает на выборах в Херсонской и Запорожской областях

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Люди голосуют на выборах президента России на избирательном участке в Геническе

Действующий российский лидер Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Херсонской и Запорожской областях, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Глава государства набрал 88,12% и 92,95% соответственно.

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков набирает 2,03% голосов, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 4,6%, Николай Харитонов от КПРФ — 4,88%, — уточнили в Центризбиркоме актуальные данные по Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Путин занял первое место по результатам федерального ДЭГ без учета Калининграда с 87,4% голосов. При этом Даванков оказался на втором месте с 6,28% голосов. Слуцкий расположился на третьем месте с 3,76% голосов. Кандидат Харитонов занял четвертое место, избиратели отдали ему 2,56% голосов.

Как до этого информировала Центральная избирательная комиссия, действующий глава РФ после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках также лидировал на президентских выборах. По обнародованным на тот момент данным, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным табло, размещенном в информационном центре, в ЛНР на втором месте среди кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР).