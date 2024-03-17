Путин занял первое место по итогам федерального ДЭГ без Калининграда ЦИК: Путин лидирует по итогам федерального ДЭГ без Калининграда с 87,4% голосов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин занимает первое место по результатам федерального ДЭГ без учета Калининграда с 87,4% голосов, следует из данных ЦИК РФ. При этом отмечается, что кандидат партии «Новые люди» на выборах президента Владислав Даванков оказался на втором месте, его выбрали 6,28% граждан.

При этом а главу ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,76% россиян, он занял третье место. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 2,56% россиян, он отметился на четвертой строке.

Как ранее информировал ЦИК, президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках также лидировал на выборах. По обнародованным на тот момент сведениям, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным табло, размещенном в информационном центре, в ЛНР на втором месте среди кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий.

При этом общая явка в России по состоянию на вечер 17 марта составила 74,22%. Явка в первый день выборов президента России насчитала 35,4%

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже поздравил Путина с переизбранием на очередной президентский срок. Он назвал победу действующего главы государства блестящей.