Медведев назвал победу Путина на выборах блестящей

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев на выборах президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил Владимира Путина с переизбранием на очередной президентский срок. Он назвал победу действующего главы государства блестящей.

Поздравляю В.В. Путина с блестящей победой на выборах президента России! — написал Медведев.

Ранее стало известно, что общая явка на президентских выборах в России по состоянию на вечер 17 марта составила 74,22%. Такие данные журналистам озвучил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

До этого глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России. По ее словам, такие результаты после обработки 24,4% протоколов. При этом за кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 3,8% россиян, за главу ЛДПР Леонида Слуцкого — 2,96%, Владислава Даванкова — 3,73%.

Как уточнила Памфилова, за ходом голосования на выборах президента России следили 1115 международных наблюдателей. По ее словам, они прибыли из 129 стран. Так, французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, заявил, что президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке.