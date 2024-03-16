Родственник д`Артаньяна приехал в ДНР и оценил президентские выборы Французский политик д`Артаньян: выборы в России хорошо организованы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, заявил РИА Новости французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя. Он отметил, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб от избирателей или местных наблюдателей.

Я думаю, это (выборы. — NEWS.ru) хорошо организовано, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата, — заявил он.

Де Монтескью-Фезансак д`Артаньян происходит из того же французского дворянского рода, что и знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, прославленный писателем Александром Дюма. В его активе избрание депутатом Европарламента и мэром города Марсан.

Ранее сообщалось, что черный кот Кузя стал «наблюдателем» на выборах президента России. Как рассказал его хозяин Аким Лапсуй, домашний питомец россиянина наблюдает за процессом голосования на избирательном участке в поселке Тазовский в Ямало-Ненецком автономном округе. По словам мужчины, он нашел кота шесть лет назад, когда проходили прошлые выборы главы государства.