Стала известна актуальная общая явка на выборах президента Зампред ЦИК Булаев: общая явка на выборах на 20:37 составила 74,22%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общая явка на президентских выборах в России по состоянию на 20.37 мск составила 74,22%, информировал зампред ЦИК РФ Николай Булаев. Обновленные данные в комиссии не уточнили.

По моим сведениям, на 20.37 она была 74,22%, — сказал представитель ЦИК журналистам.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Путин набирает 87,97% голосов на выборах президента России. По ее словам, такие результаты стали известны после обработки 24,4% протоколов. При этом за кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 3,8% россиян, за главу ЛДПР Леонида Слуцкого — 2,96%, Владислава Даванкова — 3,73%.

Кроме этого, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина с переизбранием на очередной президентский срок. Он назвал победу действующего главы государства блестящей.

Как информировал ЦИК, действующий глава РФ после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках также лидировал на президентских выборах. По обнародованным на тот момент данным, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным табло, размещенном в информационном центре, в ЛНР на втором месте среди кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР).