Путин лидирует на выборах президента в Донбассе ЦИК: Путин лидирует после обработки 100% протоколов в ЛНР и ДНР

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Женщина голосует на выборах президента России на мобильном избирательном участке в Макеевке

Кандидат-самовыдвиженец и действующий глава РФ Владимир Путин после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидирует на президентских выборах, следует из данных Центризбиркома. По имеющейся информации, он набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно.

Согласно данным табло, размещенном в информационном центре ЦИК РФ, в ЛНР на втором месте среди кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР), третьим с 1,91% голосов стал Николай Харитонов (КПРФ). На четвертой строке с 1,39% оказался Владислав Даванков (партия «Новые люди»).

Ранее ВЦИОМ передавал, что Путин, согласно данным экзитпола, займет первое место на выборах главы государства. По их информации, он наберет 87% голосов. Кроме этого, действующий российский лидер побеждает в Херсонской и Запорожской областях. Путин набрал 88,12% и 92,95% соответственно.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что явка на дистанционном электронном голосовании в ходе выборов президента России составила 94%. По его словам, инфраструктура ДЭГ в целом справилась. При этом к утру 17 марта явка избирателей на выборах главы государства в ходе ДЭГ составила 90%. В общей сложности на тот момент проголосовали 4,2 млн россиян.