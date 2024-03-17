Памфилова назвала число иностранных наблюдателей на выборах президента РФ Памфилова: за ходом выборов следят 1115 международных наблюдателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За ходом голосования на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, которые передает ТАСС, они прибыли из 129 стран.

Глава комиссии напомнила, что ЦИК официально аккредитовала 706 международных наблюдателей из 106 стран. Кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. Еще 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты.

Таким образом, за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран, — сказала Памфилова.

Ранее французский политик Эмери Франcис Андре Филипп де Монтеcкью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя, заявил, что президентские выборы в России хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке, Он отметил, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках и не получал жалоб от избирателей или местных наблюдателей.

14 марта пресс-служба Европарламента заявила, что ЕП не станет комментировать ход или итоги президентских выборов в России. В Европе подчеркнули, что также не отправят своих наблюдателей на избирательные участки.