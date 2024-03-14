Стало известно, может ли Евросоюз не признать президентские выборы в России Сенатор Цеков: россиянам все равно, признает ли Европа итоги выборов президента

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Россиян не должно беспокоить, признают ли итоги выборов президента РФ в Европе или нет, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главное, чтобы с результатами согласились сами граждане страны.

Говоря откровенно, признают или не признают выборы — удивительные вопросы. Зачем мне, гражданину РФ, признание выборов другими государствами? Главное, чтобы мы, граждане России, признали их. А иностранное признание для чего нам? Да, мы шли на поводу у Запада некоторое время, но сейчас уходим от этого. То же самое с Крымом — главное, что Россия признала Крым частью РФ. Мнение иностранцев нас не должно интересовать, — добавил Цеков.

14 марта пресс-служба Европарламента заявила, что ЕП не станет комментировать ход или итоги президентских выборов в России, которые состоятся 15–17 марта 2024 года. В ЕП подчеркнули, что также не отправят своих наблюдателей на избирательные участки.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила, что прибалтийские страны будут отделены от России и Белоруссии железным занавесом. Вместе с тем глава правительства признала, что к настоящему моменту государству пока не удалось обрести полную независимость от газа и нефти из России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку отреагировала на высказывание латвийского политика. Дипломат задалась вопросом, хватит ли у стран Балтии ресурсов, чтобы отгородиться.