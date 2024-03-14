Стало известно, какие страны будут отделены от России «железным занавесом» Премьер Латвии: страны Прибалтики и Россию разделит «железный занавес»

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эвика Силиня

Прибалтийские страны будут отделены от России «железным занавесом», заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Вместе с тем глава правительства уточнила, что на данном этапе государству не удается обрести полную независимость от газа и нефти из РФ. Трансляция с ее выступлением опубликована на сайте «Атлантического совета».

Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией, — заявила Силиня.

Ранее сообщалось, что Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии. По данным Министерства иностранных дел РФ, поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.

В список, в том числе, внесены бывшие президенты Латвии Вике-Фрейберга Вайра, Эгилс Левитс, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте и другие.