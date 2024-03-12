Россия закрыла границу для враждебно настроенных граждан Прибалтики МИД: Россия закрыла границу для 347 граждан Прибалтики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия ввела санкции и запретила въезд в страну 347 гражданам Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает на сайте МИД РФ. Как отмечается, поводом для этого послужила враждебная политика прибалтийских государств, в том числе гонения на русскоязычное население, кампания по массовому сносу советских памятников, героизация нацизма и накачивание Киева вооружением.

В последнее время в российский «стоп-лист» включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты, — говорится в сообщении.

В списке значатся бывшие президенты Латвии Вике-Фрейберга Вайра, Эгилс Левитс, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, министр юстиции Литвы Эвелина Добровольска, министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и другие.

Ранее Россия ввела ответные санкции в отношении 18 граждан Великобритании. В МИД уточнили, что под рестрикции подпали представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Соединенного Королевства.

Тем временем Евросоюз готовит новые санкции против России. В черный список европейцы намерены включить 35 физических и два юридических лица. Они коснутся чиновников и сотрудников судебной системы. Их имена не называются.