Евросоюз готовит новые санкции против России Bloomberg: Евросоюз введет новые санкции против России из-за смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Алексей Навальный

Европейский союз хочет ввести новые антироссийские санкции из-за смерти оппозиционера Алексея Навального, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в черный список включат 35 физических и два юридических лица.

ЕС предложит новые санкции в связи со смертью... Алексея Навального. Ограничительные меры затронут 35 физических лиц и два юридических лица, — указано в статье.

По данным агентства, санкции коснутся чиновников, сотрудников тюрьмы и судебной системы. Их имена не называются.

Ранее стало известно, что правительство Австралии ввело новые санкции против России. В МИД страны подчеркнули, что ограничения вводятся в связи со смертью Навального. Известно, что под ограничения Канберры попали три гражданина России.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» заявил, что Навальный, отбывавший наказание в колонии за полярным кругом, умер своей смертью. По его словам, никакого «специального замысла» в отношении оппозиционера не было. Так он ответил на вопрос, причастен ли к случившемуся Запад.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь.