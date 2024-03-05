Нарышкин рассказал, как умер Навальный Нарышкин: Навальный умер своей смертью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии за полярным кругом, умер своей смертью, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live». По его мнению, никакого «специального замысла» в отношении политика не было. Так он ответил на вопрос, причастен ли к случившемуся Запад.

Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да, — сказал Нарышкин.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес властей России и лично президента Владимира Путина в причастности к этой смерти.

Похоронили Алексея Навального 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. На отпевании в храме «Утоли моя печали» в Марьино присутствовали его знакомые, родители и сторонники. На церемонию также прибыли иностранные послы. В этот день Песков напомнил россиянам об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них.