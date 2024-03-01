Австралия вводит новые санкции против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Австралии вводит новые санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны. В ведомстве подчеркнули, что ограничения вводятся в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. Известно, что под ограничения Канберры попали три гражданина России.

В министерстве иностранных дел Австралии подчеркнули, что Канберра настаивает на независимом расследовании обстоятельств смерти оппозиционера. В список дополнительных санкций вошли заместитель директора Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Валерий Бояринев, начальник УФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин и начальник ИК-3 в поселке Харп Вадим Калинин. В МИД Австралии считают, что они якобы несут ответственность за смерть заключенного.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об ответственности перед законом за призывы к несанкционированным акциям и участие в них. Он подчеркнул, что любые подобные мероприятия являются нарушением закона. Организаторы и участники акций понесут наказание, заверил он.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3, расположенной в ЯНАО. По данным регионального управления ФСИН, заключенный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Причиной смерти Навального называется отрыв тромба.