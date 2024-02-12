Россия ответила на санкции Великобритании МИД России: Москва вводит ответные санкции против 18 граждан Великобритании

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Россия вводит ответные санкции в отношении 18 граждан Великобритании, сообщил МИД РФ. Ведомство уточнило, что под рестрикции подпали представители военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Соединенного Королевства.

В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, <...> принято решение о включении в российский стоп-лист ряда «деятелей» военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании, — говорится в заявлении МИД.

Так, в санкционный список попали замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, заместитель советника премьер-министра страны по национальной безопасности Сара Макинтош, командующий подводными силами Саймон Асквит, несколько членов палаты лордов парламента и сотрудники престижных высших учебных заведений королевства. В МИД РФ добавили, что работа по расширению данного списка продолжится.

Ранее глава первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников оценил введенные против российских алмазов санкции Евросоюза. По его словам, рестрикции сильнейшим образом ударят по Бельгии, а не по России. Москва же при подготовке ответных мер руководствуется обеспечением своих интересов, уточнил он. Дипломат добавил, что сейчас в бельгийском алмазном лобби не скрывая обсуждают потерю тысяч рабочих мест и трети товарооборота.