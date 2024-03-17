Политолог назвал причину очередей на избирательных участках за рубежом Политолог Данилин: в западных странах не дали открыть дополнительные участки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выборы президента Российской Федерации

Очереди на российских избирательных участках за рубежом были всегда, рассказал NEWS.ru директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы политолог Павел Данилин. По его словам, свою роль в появлении очередей сыграли препятствия для голосования россиян со стороны властей недружественных государств.

Скопление желающих проголосовать на выборах президента России обусловлено тем, что в большинстве западных стран не разрешили открывать дополнительные участки. Если, например, в Германии, раньше было по 15 участков, то сейчас всего два. Этим воспользовались представители несистемной оппозиции, которые пристают к обычным людям в очередях и потом рассказывают, что те — несогласные. На самом деле это все ложь. Как и акция сторонников Навального, все это лишь мелкие пакости, — заявил Данилин.

Он также отметил, что для голосующих очень важно удобство избирательной системы.

Благодаря тому, что выборы длятся три дня и введено электронное голосование, в них приняли участие даже люди, которые никогда не голосовали и отказывались от участия, потому что им было неудобно или попросту лень. Это повышает уровень легитимности голосования, доказывает демократичность наших выборов, — добавил эксперт.

По данным ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента России на 16 часов по московскому времени 17 марта составила 69,93%.