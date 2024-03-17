Очереди на российских избирательных участках за рубежом были всегда, рассказал NEWS.ru директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы политолог Павел Данилин. По его словам, свою роль в появлении очередей сыграли препятствия для голосования россиян со стороны властей недружественных государств.
Скопление желающих проголосовать на выборах президента России обусловлено тем, что в большинстве западных стран не разрешили открывать дополнительные участки. Если, например, в Германии, раньше было по 15 участков, то сейчас всего два. Этим воспользовались представители несистемной оппозиции, которые пристают к обычным людям в очередях и потом рассказывают, что те — несогласные. На самом деле это все ложь. Как и акция сторонников Навального, все это лишь мелкие пакости, — заявил Данилин.
Он также отметил, что для голосующих очень важно удобство избирательной системы.
Благодаря тому, что выборы длятся три дня и введено электронное голосование, в них приняли участие даже люди, которые никогда не голосовали и отказывались от участия, потому что им было неудобно или попросту лень. Это повышает уровень легитимности голосования, доказывает демократичность наших выборов, — добавил эксперт.
По данным ЦИК РФ, явка избирателей на выборах президента России на 16 часов по московскому времени 17 марта составила 69,93%.