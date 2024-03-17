Явка на выборах президента России превзошла показатели 2018 года Явка на выборах президента РФ составила 69,93% и превысила показатели 2018 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Явка избирателей на президентских выборах в России, включая очную и систему дистанционного электронного голосования, составила 69,93% на 16:00 мск, следует из данных Центральной избирательной комиссии. Этот показатель превысил общую явку на голосовании в 2018 году — тогда по итогам выборов он достиг уровня 67,54%.

Ход голосования — 69,93%, — указывается на сайте ЦИК РФ.

Ранее сообщалось, что у российских посольств во многих странах мира выстроились огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. В частности, российские граждане массово приходят голосовать в Латвии, Приднестровье, странах СНГ и на Кипре. Некоторые россияне стоят в очередях больше часа.

IT-специалисты ранее показали, как в режиме реального времени следят за ходом дистанционного голосования. Сотрудники Центра наблюдения за ДЭГ в Общественной палате анализируют все запросы пользователей, которые голосуют через портал «Госуслуги», в том числе выдачу и принятие бюллетеней. На экраны выводятся все транзакции, происходящие в реальном времени, а также статистика по ДЭГ, которая обновляется каждый час.