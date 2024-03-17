Специалисты ДЭГ показали, как следят за выборами в режиме реального времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

IT-специалисты в режиме реального времени следят за ходом дистанционного электронного голосования, рассказали NEWS.ru сотрудники Центра наблюдения за ДЭГ в Общественной палате. Эксперты анализируют все запросы пользователей, которые голосуют через портал «Госуслуги», в том числе контролируют онлайн-процесс выдачи и принятия бюллетеней.

Наблюдаем за дистанционным электронным голосованием. Анализируем, какие запросы идут к блокчейну, собственно выдача и принятие бюллетеней, — заявил один из наблюдателей за ДЭГ.

В специализированном центре на экран выводятся транзакции, которые происходят в реальном времени с системой выборов. Специалисты следят за тем, чтобы они были целостными. Кроме этого, у них представлена статистика по дистанционному голосованию, которая обновляется каждый час.

Человек заходит на «Госуслуги», получает бюллетень, и у него есть целый час для того, чтобы ознакомиться с программами кандидатов и проголосовать, — рассказал стажер Общественной палаты.

Ранее в Минцифры сообщили, что явка избирателей на выборах главы государства в ходе ДЭГ составила 90% на 10:00 мск. В общей сложности проголосовали 4,2 млн россиян. Голосование на платформе ДЭГ применяется на различных выборах в РФ с 2020 года, но на президентских — впервые. География использования дистанционного голосования протянулась от Камчатки до Калининграда.