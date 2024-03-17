Появилось видео очередей по всему миру из желающих проголосовать на выборах У посольств РФ в СНГ, на Кипре и в Приднестровье огромные очереди из избирателей

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

У российских посольств в ряде стран по всему миру выстроились огромные очереди из желающих проголосовать на выборах президента России. Ролики с бесконечными очередями появились в Сети. В частности, российские граждане массово приходят голосовать в странах СНГ, на Кипре, в Приднестровье и Латвии.

Канал «ТСВ» передает, что очередь на одном из участков в Приднестровье растянулась на сотни метров. Некоторым пришлось стоять отстоять больше часа, чтобы отдать свой голос. Всего в ПМР работают шесть участков, почти на каждом голосовать пришли огромное количество людей.

В свою очередь в Астане, как передает «Sputnik Казахстан», выстроилась километровая очередь из российских избирателей. Аналогичная ситуация наблюдается в Тель-Авиве, на Кипре, у российского посольства в Баку. Кроме того, россияне массово пришли голосовать в Стамбуле.

На утро 17 марта очная явка избирателей на выборах президента России достигла 60%. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, эти цифры не учитывают явку в рамках электронного голосования.

При этом депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы. Он отметил, что возможность избирать всегда была привилегией, которой сегодня многие пренебрегают.