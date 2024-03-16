В Госдуме предложили лишать права голоса за неучастие в выборах Депутат ГД Кошелев призвал лишать права голоса за неучастие в выборах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы. Он отметил, что возможность избирать всегда была привилегией, которой сегодня многие пренебрегают, передает РИА Новости.

Правильная мысль, стоит над этим задуматься. Ведь право избирать всегда было привилегией. Многие сегодня пренебрегают этим правом и даже имеют наглость критиковать то, в чем даже не участвовали, — заявил Кошелев.

По его словам, с каждым годом явка на выборы разного уровня не растет. В связи с этим необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят переломить ситуацию, считает парламентарий. Кошелев добавил, что активное участие в голосовании не просто право, но и хороший признак — по нему можно отличить зрелого гражданина от безответственного обывателя.

Ранее сообщалось, что общая очная явка на выборах президента России превысила 40%. На 13:51 мск 16 марта этот показатель составлял 40,32%. Приведенные данные не учитывают явку в формате дистанционного электронного голосования.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия РФ сообщала, что итоговая явка в первый день выборов составила 35,4%. По словам заместитель председателя ЦИК Николая Булаева, 15 марта к процедуре голосования присоединилось уже около 27 млн человек.