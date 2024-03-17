ЦИК обновил данные по явке на выборах президента России ЦИК: очная явка на выборы президента России достигла 60%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очная явка избирателей на выборах президента России к началу третьего дня голосования достигла 60%, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Эти цифры не учитывают явку в рамках электронного голосования.

Ход голосования: 60,04%, — сообщили в ЦИК.

При этом итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%. Как пояснял зампред ЦИК Николай Булаев, в первый день проведения выборов президента РФ к процедуре голосования присоединилось более 27 млн человек.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал задуматься о лишении права голоса тех, кто систематически пропускает выборы. Он отметил, что возможность избирать всегда была привилегией, которой сегодня многие пренебрегают. По его словам, с каждым годом явка на выборы разного уровня не растет. В связи с этим необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят переломить ситуацию, считает парламентарий.

В свою очередь иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области. Так, американский представитель Дэниэль Мартин Ковалик подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из ЮАР Пассека Фарумеле пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ.