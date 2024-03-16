Наблюдатели за выборами из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области, пишет РИА Новости. Так, американец подчеркнул, что регион не выглядит оккупированным, а наблюдатель из Южной Африки пожаловался на лживое изображение России в западных СМИ.

Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят [в западных СМИ], — сказалпрофессор Питтсбургского университета Дэниэль Мартин Ковалик.

По его словам, западные ресурсы утверждают, будто людей в новых регионах заставляют голосовать. Однако, как отметил наблюдатель из США, ничего подобного он не видел и от местных жителей не слышал.

В свою очередь сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле отметили высокий уровень организации выборов. Он указала на использование прозрачных урн для бюллетеней, а также закрытых кабинок для тайного голосования.

Это возвращает нас к вопросу о западных медиа, и о том, как они способны изображать Россию. Это заставляет задуматься. Мы слишком многое принимаем на веру, ничего не подвергая сомнению, потому что искренне верим, что то что нам скармливают — правда и ничего кроме правды, — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипведомство может вызвать посла Британии, если попытки вмешательства в президентские выборы не прекратятся. Таким образом она отреагировала на публикацию британского дипломата о том, что у России нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов. По ее словам, это решают граждане, а не «британская слегка съехавшая корона».