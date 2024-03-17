«Абсолютно естественно»: в Крыму объяснили высокую явку на выборах Постпред Мурадов назвал абсолютно естественной высокую явку на выборах в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов в беседе с NEWS.ru назвал высокую явку на выборах в регионе абсолютно естественной. По его словам, люди помнят Крымскую весну и празднуют воссоединение с Россией.

Это абсолютно естественно, потому что Крым празднует сегодня 10-летний юбилей своего возрождения и возвращения на Родину. И, конечно, в эти торжественные дни все до единого помнят, кто сделал Крымскую весну, кто ее утвердил и кто сделал ее Русской весной, — сказал Мурадов.

16 марта президент России Владимир Путин поздравил руководство Крыма с 10-летием воссоединения республики с РФ. Глава государства позвонил по телефону главе региона Сергею Аксенову и бывшему полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, главным изменением, которое произошло с Крымом за 10 лет в составе России, является появление доверия у местных жителей к государству. По словам главы региона, до 2014 года власти Украины не инвестировали в республику, а только извлекали выгоду от советского наследия. Он подчеркнул, что движение по развитию Крыма будет продолжено.