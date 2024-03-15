Развожаев назвал главное изменение в Крыму за 10 лет с Россией Развожаев: крымчане увидели, что такое забота государства за 10 лет в составе РФ

Фото: NEWS.ru

Михаил Развожаев

Главное изменение, которое произошло с Крымом за 10 лет в составе России, это появление доверия у местных жителей к государству, которое о них заботится, заявил в беседе с NEWS.ru губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, киевские власти до 2014 года не инвестировали в регион, а только извлекали выгоду от советского наследия.

Самое важное — люди поверили, что государство может заботиться: что могут строиться детские сады, что новые школы могут открываться, что могут ремонтироваться больницы. Что это не сфера, где каждый выживает как может. А что государство может быть социальным по-настоящему. То, что сегодня привнесено, то, чего не было никогда, когда Севастополь и Крым были в составе Украины... Это движение будет продолжено, — подчеркнул Развожаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти Украины до воссоединения полуострова с Россией не делали для региона ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания. По его словам, Киев пытался стравить всех жителей республики и посеять межнациональную рознь.

Как считает депутат Госсовета республики Лариса Георгиади, Крым разрушался более 20 лет, находясь в составе Украины. По ее словам, жители региона понимали, что если он не станет частью РФ, то его «просто уничтожат».